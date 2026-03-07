В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.

В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 12 вузов Самарской области.

В программе были представлены бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 м, бег с барьерами на 60 м, эстафета 4х200 м, прыжок в длину, прыжок в высоту, тройной прыжок и толкание ядра.

Итоги общекомандного зачета:

Самарский государственный технический университет (СамГТУ)

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ)

Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ)

Фото: Самарский спорт