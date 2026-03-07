Я нашел ошибку
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.
Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по легкой атлетике
В течение месяца на льду спорткомплекса «МТЛ-2» проходили областные соревнования среди муниципальных районов по хоккею.
Турнир по хоккею прошел среди команд сельских районов Самарской области 
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня царила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе ветренно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.

Как сообщалось ранее, 7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратились родители мальчика 2011 года рождения, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.

Ориентировку направили во все отделы самарской полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, также разместили в сети Интернет и средствах массовой информации.

В ходе проверки одного из торговых центров сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили разыскиваемого несовершеннолетнего.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей областного центра, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
28 февраля 2026, 20:29
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской... Общество
1076
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
12 декабря 2025, 17:53
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней. Общество
940
25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения.
08 декабря 2025, 16:22
Итоги рейдовых мероприятий: с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений ПДД
25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения. Общество
728
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
328
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
561
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
756
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
378
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
489
