Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка

Как сообщалось ранее, 7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратились родители мальчика 2011 года рождения, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.



Ориентировку направили во все отделы самарской полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, также разместили в сети Интернет и средствах массовой информации.



В ходе проверки одного из торговых центров сотрудники отдела уголовного розыска обнаружили разыскиваемого несовершеннолетнего.



Сотрудники органов внутренних дел установили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.



Полиция благодарит за помощь неравнодушных жителей областного центра, представителей СМИ, блогосферы и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.