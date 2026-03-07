Я нашел ошибку
Главные новости:
7 марта в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над казанским «Барсом» - 4:2
Провод задел кроссовер Haval — металл буквально проплавило. Предварительно, небольшое возгорание началось под капотом, в районе двигателя.
Оголённый провод ЛЭП упал на припаркованный кроссовер Haval и прожёг ему капот в Самаре
Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Россия завоевала две медали на Паралимпиаде в Италии
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.
Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по легкой атлетике
В течение месяца на льду спорткомплекса «МТЛ-2» проходили областные соревнования среди муниципальных районов по хоккею.
Турнир по хоккею прошел среди команд сельских районов Самарской области 
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня царила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе ветренно,небольшой снег, до -10°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Россия завоевала две медали на Паралимпиаде в Италии

217
Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске, передает РИА Новости.

Она выступила в классе LW 6/8-2, финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды и принесла российской сборной первую медаль. Ворончихина — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.

Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в той же дисциплине. Он выступил в классе LW6/8-2 и пришел к финишу с результатом одна минута 18,40 секунды.

Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии. 

В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
417
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
587
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
867
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
396
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
510
Весь список