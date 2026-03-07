Россия завоевала две медали на Паралимпиаде в Италии

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске, передает РИА Новости.

Она выступила в классе LW 6/8-2, финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды и принесла российской сборной первую медаль. Ворончихина — многократная победительница чемпионатов и этапов Кубка мира.

Горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в той же дисциплине. Он выступил в классе LW6/8-2 и пришел к финишу с результатом одна минута 18,40 секунды.

Данная медаль стала второй для сборной России на Паралимпиаде в Италии.

В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

