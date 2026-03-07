Я нашел ошибку
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.
Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по легкой атлетике
В течение месяца на льду спорткомплекса «МТЛ-2» проходили областные соревнования среди муниципальных районов по хоккею.
Турнир по хоккею прошел среди команд сельских районов Самарской области 
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня царила по‑настоящему праздничная атмосфера
 Температура воздуха 8 марта в Самаре ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. На дорогах гололедица.
8 марта в регионе ветренно,небольшой снег, до -10°С
Флорист Котельникова 7 марта рассказала, что для продления жизни тюльпанов важно соблюдать несколько простых правил.
Флорист: советы по продлению жизни тюльпанам после 8 Марта
Защитник "Крыльев Советов" встретится с болельщиками в воскресенье в зоне гостеприимства А401 «Солидарность Самара Арены». Начало – 14:30.
Томас Галдамес проведет автограф-сессию перед матчем с махачкалинским «Динамо»
По информации Приволжского УГМС 8 марта в губернии ночью ожидается метель при ухудшении видимости до 500-1000 метров на дорогах местами снежные заносы, гололедица.
8 марта в регионе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с
В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня царила по‑настоящему праздничная атмосфера

211
Руководители территориальных подразделений ГАИ СО поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.

В преддверии 8 марта в стенах экзаменационных отделений Госавтоинспекци иСамарской Области царила по‑настоящему праздничная атмосфера.

Руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции г.Самары, г.Тольятти, г.Сызрани и г.Жигулевска вместе представителями территориальных Общественных советов поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.

Дамы, не скрывали радостных эмоций: для многих из них совмещение важного жизненного события с предпраздничным поздравлением стало приятным сюрпризом.

Сотрудники Госавтоинспекции желали автоледи любви, весеннего настроения и благополучия, а заодно напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения — чтобы каждая поездка была комфортной и безопасной, сообщает пресс-служба ГАИ СО

 

Фото: Госавтоинспекция Самарской Области

Теги: Самара

