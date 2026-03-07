В экзаменационных отделениях ГАИ СО сегодня царила по‑настоящему праздничная атмосфера

В преддверии 8 марта в стенах экзаменационных отделений Госавтоинспекци иСамарской Области царила по‑настоящему праздничная атмосфера.

Руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции г.Самары, г.Тольятти, г.Сызрани и г.Жигулевска вместе представителями территориальных Общественных советов поздравили с наступающим праздником женщин и девушек, впервые получивших накануне Международного женского дня водительское удостоверение.

Дамы, не скрывали радостных эмоций: для многих из них совмещение важного жизненного события с предпраздничным поздравлением стало приятным сюрпризом.

Сотрудники Госавтоинспекции желали автоледи любви, весеннего настроения и благополучия, а заодно напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения — чтобы каждая поездка была комфортной и безопасной, сообщает пресс-служба ГАИ СО

Фото: Госавтоинспекция Самарской Области