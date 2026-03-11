Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная команда Самарской области, представляющая ГАУ СШОР №6 и яхт-клуб «Дружба», стала серебряным призером всероссийских соревнований «Командный кубок». В составе команды выступили Александр Шейко, Евгения Огнева, Дарья Гриднева, Дмитрий Гриднев, Анастасия Донцова.
Всего в соревнованиях приняли участие 22 команды. Первое место заняла сборная Калининградской области, третье - Санкт-Петербург.
Фото: Надежда Волковинская/Самарский спорт