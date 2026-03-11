Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс "Создай НАШЕ"

Региональные производители подали уже более 170 заявок на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», благодаря чему Самарская область вошла в число самых активных субъектов страны. Всего на конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП, подали заявки более 6 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет со всей России.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача – поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. Желаю участникам конкурса «Создай Наше» от Самарской области удачи и высоких экспертных оценок», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Призовой фонд конкурса в этом году составит 100 млн рублей. Ровно 100 победителей получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие собственных бизнес-проектов. Также победители смогут бесплатно пройти акселератор от Корпорации МСП, где они смогут получить нужные знания и навыки по запуску своего бизнеса.

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Прием заявок на конкурс продлен до 23 марта.

«Конкурс — это хороший трамплин для молодых предпринимателей для старта и развития бизнеса. В этом году грантовый фонд вырос более чем в 3 раза, а значит – еще больше проектов смогут получить финансовую поддержку. Но помимо денежной составляющей, конкурс дает возможность "прокачать" себя как предпринимателя и проверить свои бизнес-идеи на жизнеспособность», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В этом году появятся дополнительные специальные номинации. Так, победители номинации «Инновационный бизнес» смогут бесплатно получить профильное высшее образование в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ.

Победитель в номинации «Умные решения: робототехника для бизнеса будущего» получит от компании «ХайТэк» грант на сумму 900 тысяч рублей для запуска или развития своего проекта.

Победитель в номинации «Технологические решения для повседневной жизни» получит грант 500 тысяч рублей и экспертную поддержку от группы компаний «Некс-Т» для запуска или развития своего проекта.

Ozon предоставит 100 участникам, которые займут призовые места в конкурсе, сертификаты на бесплатное продвижение их продукции на платформе. Авито Услуги поддержат лучшие проекты в сфере графического дизайна, геймдева, IT-разработки, ивент-менеджмента, фото/видео продакшна и искусства в рамках специальной номинации «Креативные индустрии».

Для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области действует широкий спектр мер господдержки: образовательные, финансовые, грантовые инструменты, услуги по продвижению и многое другое.

За консультацией или получением услуг предприниматели могут обратиться в центры «Мой бизнес» — они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Все меры поддержки размещены также на едином портале mybiz63.ru .

Фото – Минэкономразвития Самарской области.