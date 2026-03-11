Я нашел ошибку
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Самарская область вошла в число регионов-лидеров по числу заявок на конкурс "Создай НАШЕ"

Региональные производители подали уже более 170 заявок на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ», благодаря чему Самарская область вошла в число самых активных субъектов страны. Всего на конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП, подали заявки более 6 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет со всей России.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – они развивают свои проекты в самых разных сферах: производство, высокотех, креативные индустрии, туризм. Наша задача – поддерживать их и предоставлять возможности для роста и развития. Желаю участникам конкурса «Создай Наше» от Самарской области удачи и высоких экспертных оценок», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк

Призовой фонд конкурса в этом году составит 100 млн рублей. Ровно 100 победителей получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие собственных бизнес-проектов. Также победители смогут бесплатно пройти акселератор от Корпорации МСП, где они смогут получить нужные знания и навыки по запуску своего бизнеса.

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Прием заявок на конкурс продлен до 23 марта.

«Конкурс — это хороший трамплин для молодых предпринимателей для старта и развития бизнеса. В этом году грантовый фонд вырос более чем в 3 раза, а значит – еще больше проектов смогут получить финансовую поддержку. Но помимо денежной составляющей, конкурс дает возможность "прокачать" себя как предпринимателя и проверить свои бизнес-идеи на жизнеспособность», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В этом году появятся дополнительные специальные номинации. Так, победители номинации «Инновационный бизнес» смогут бесплатно получить профильное высшее образование в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ.

Победитель в номинации «Умные решения: робототехника для бизнеса будущего» получит от компании «ХайТэк» грант на сумму 900 тысяч рублей для запуска или развития своего проекта.

Победитель в номинации «Технологические решения для повседневной жизни» получит грант 500 тысяч рублей и экспертную поддержку от группы компаний «Некс-Т» для запуска или развития своего проекта.

Ozon предоставит 100 участникам, которые займут призовые места в конкурсе, сертификаты на бесплатное продвижение их продукции на платформе. Авито Услуги поддержат лучшие проекты в сфере графического дизайна, геймдева, IT-разработки, ивент-менеджмента, фото/видео продакшна и искусства в рамках специальной номинации «Креативные индустрии».

Для молодых и начинающих предпринимателей в Самарской области действует широкий спектр мер господдержки: образовательные, финансовые, грантовые инструменты, услуги по продвижению и многое другое.

За консультацией или получением услуг предприниматели могут обратиться в центры «Мой бизнес» — они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Все меры поддержки размещены также на едином портале mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

