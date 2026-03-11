Региональный вуз  стал лауреатом премии Правительства РФ в области качества

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) подтвердил статус одного из лидеров в области менеджмента качества, став лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области качества. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Поздравляем и гордимся нашим университетом! ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1000 человек. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. В стране всего 5 организаций, кто также становился трижды лауреатами», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Премия Правительства РФ в области качества – крупнейший национальный проект в сфере менеджмента качества, учрежденный в 1996 году. В 2026 году отмечается 30-летие премии. Ежегодно она присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления. За историю конкурса его участниками стали более 5 000 организаций. Лауреаты получают право использовать символику премии в рекламных материалах, подтверждая свой высокий статус и деловое совершенство. Состав Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества сформирован из числа первых лиц Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти и руководителей деловых объединений. В него входят руководители Минпромторга РФ, Минздрава РФ, Минстроя РФ, Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ, Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Роскачества, Росстандарта, Росаккредитации и других ведомств.

«30 лет Премии Правительства России в области качества – юбилей, который подтверждает: системная работа над повышением эффективности производства и управления стала неотъемлемой частью корпоративной культуры отечественного бизнеса. Сегодня качество – это не просто соответствие стандартам, а важнейшее конкурентное преимущество, которое позволяет нашим предприятиям успешно работать как на внутреннем рынке, так и на внешних контурах. Лауреаты премии – это лидеры, которые доказывают: российская продукция и услуги способны задавать самую высокую планку. Уверен, что накопленный за три десятилетия опыт и лучшие практики участников премии внесут свой вклад в укрепление технологического суверенитета и будут способствовать выполнению задач, поставленных Президентом страны по обеспечению технологического лидерства», - отметил Денис Мантуров, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества.

Министр промышленности и торговли РФ, заместитель председателя Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества Антон Алиханов подчеркнул, что «на протяжении 30 лет Премия Правительства России в области качества остаётся важнейшим ориентиром для отечественных компаний промышленного сектора. За прошедшее время лауреатами стали 274 компании из 53 регионов России, подтвердившие свое лидерство в организации производственных процессов и выпуске продукции с лучшими потребительскими свойствами».

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что «премия Правительства Российской Федерации в области качества – это не просто награда, а мощный инструмент развития отечественной экономики. А культура качества становится нормой для российского бизнеса и госорганизаций, а лауреаты и дипломанты премии задают эталон, на который равняются другие предприятия».

ТГУ вошел в число победителей в категории организаций с численностью сотрудников свыше 1000 человек, разделив эту высокую оценку с ведущими предприятиями и учреждениями страны. Это уже третья победа университета в престижном конкурсе. Впервые университет получил премию в 2010 году по итогам 2009 года, став единственным образовательным учреждением России, отмеченным наградой в своей категории. В 2018 году вуз получил статус дипломанта, что позволило ему вновь участвовать в конкурсе. В 2019 году ТГУ во второй раз завоевал звание лауреата в условиях ужесточившихся требований, синхронизированных с европейской моделью EFQM (Европейского фонда управления качеством).

В 2025 году ТГУ прошел строгий отбор 29-го конкурса, выйдя в очный этап. В сентябре комиссия Премии Правительства РФ в области качества работала в университете в течение недели. Эксперты оценивали вуз по девяти ключевым критериям модели, включая лидерство, политику и стратегию, управление персоналом и ресурсами, процессы и результаты для потребителей и общества.

Как отметил ректор ТГУ Михаил Криштал, современная модель премии стала более рискоориентированной. По его словам, эксперты сегодня оценивают не только текущие результаты, но и то, насколько эффективно организация выявляет риски и корректирует свою работу в соответствии с ними. Михаил Криштал подчеркнул, что принципы постоянной самооценки, корректировки методов и подходов, заложенные в модели премии, всегда были понятны и близки университету – ТГУ изначально выстраивал свою работу именно в этой логике.

По итогам работы в университете эксперты направили своё заключение в Секретариат Премии, а Совет Премии под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова выбрал лауреатов.

Победа ТГУ в 2025 году – результат системной работы по развитию университета, реализации стратегических проектов в рамках федеральных проектов «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы», развития цифровых сервисов через масштабирование системы высшего образования онлайн (проект «Росдистант 2.0»), а также тесного сотрудничества с индустриальными партнёрами.

Фото: пресс-служба ТГУ