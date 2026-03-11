Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Общество
Образование
Культура
Здравоохранение
Мода
Туризм
Мир домашних животных
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
11 марта 2026
12:58
117
11 марта 2026
11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
233
11 марта 2026
10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
196
11 марта 2026
10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
181
10 марта 2026
23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
922
10 марта 2026
22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
463
