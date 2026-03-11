Я нашел ошибку
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка

42
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка

Судебные приставы г. Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка.  

Устанавливая на своем земельном участке забор, индивидуальный предприниматель из г. Тольятти огородил участок площадью больше той, что принадлежала ему по закону. Администрация городского округа обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить почти 200 кв. м земли общего пользования, которую он занял незаконно.

Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести забор на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами и ограничениями, должник самостоятельно перенес забор на законное место, исполнив судебное решение.

 

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
49
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
139
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
132
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
864
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
439
Весь список