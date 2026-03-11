В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка

Судебные приставы г. Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка.

Устанавливая на своем земельном участке забор, индивидуальный предприниматель из г. Тольятти огородил участок площадью больше той, что принадлежала ему по закону. Администрация городского округа обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить почти 200 кв. м земли общего пользования, которую он занял незаконно.

Суд требования удовлетворил и обязал владельца перенести забор на границу своего участка. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должника с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении его в праве выезда за пределы страны и о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами и ограничениями, должник самостоятельно перенес забор на законное место, исполнив судебное решение.