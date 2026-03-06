Тольяттинец угнал машину знакомого, в которой ехал пассажиром

Житель г. Тольятти, находясь на пассажирском сидении в машине вместе со своим знакомым, решил воспользоваться моментом, когда тот отлучился, оставив ключи в замке зажигания, и прокатиться. Однако поездка оказалась недолгой и на светофоре он врезался в остановившийся на «красный» автомобиль.

Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должника были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Также ему запретили перерегистрировать имущество и обязали заплатить исполнительский сбор в размере 3,5 тысяч рублей.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер уголовный штраф за неправомерное завладение автомобилем полностью погашен.