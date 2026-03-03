Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку

Жительница г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей соседки с требованием установить между их участками бетонную подпорную стенку. Дело в том, что соседский участок находился чуть выше ее собственного и грунт давил на смежный забор и пересыпался на участок истца. Суд вынес решение в пользу женщины и постановил владелицу соседского участка установить по длине всей смежной границы подпорную стенку.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В связи с тем, что должница не исполнила судебное решение в установленный для добровольного исполнения срок, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили владелицу соседского участка исполнить судебное решение и установить подпорную стенку между участками.