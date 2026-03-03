Я нашел ошибку
В Казани состоятся Чемпионат России по регби на снегу. Участниками стали 9 мужских команд из разных регионов страны, в том числе сборная Самарской области.
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку

193
Самарчанка требовала установить между участками подпорную стенку

Жительница г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей соседки с требованием установить между их участками бетонную подпорную стенку. Дело в том, что соседский участок находился чуть выше ее собственного и грунт давил на смежный забор и пересыпался на участок истца. Суд вынес решение в пользу женщины и постановил владелицу соседского участка установить по длине всей смежной границы подпорную стенку.
В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В связи с тем, что должница не исполнила судебное решение в установленный для добровольного исполнения срок, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили владелицу соседского участка исполнить судебное решение и установить подпорную стенку между участками.

Новости по теме
Жительница Самары 13 раз фиктивно поставила на учет приехавших в Россию иностранцев
02 марта 2026, 09:58
Жительница Самары 13 раз фиктивно поставила на учет приехавших в Россию иностранцев
За совершенное преступление суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
362
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
27 февраля 2026, 16:11
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей. Общество
744
Самарец решил незаконно заняться изготовлением водки, вин и коньяка
27 февраля 2026, 09:33
Самарец решил незаконно заняться изготовлением водки, вин и коньяка
Суд назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей. Происшествия
462
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
590
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
398
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
427
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
368
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
1047
Весь список