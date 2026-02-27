Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Закон Криминал Происшествия

Самарец решил незаконно заняться изготовлением водки, вин и коньяка

Самарец решил незаконно заняться изготовлением водки, вин и коньяка

Житель г. Самары, не имея лицензии на производство и оборот спиртосодержащей продукции, решил заняться изготовлением водки, вин и коньяка. При этом он маркировал производимые напитки как легальную алкогольную продукцию известных фирм.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров, назначив наказание в виде уголовного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.
В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и об обращении взыскания на получаемые им доходы и находящиеся на расчетных счетах денежные средства.
В результате принятых сотрудником Службы мер уголовный штраф за производство и сбыт поддельной алкогольной продукции полностью погашен.

