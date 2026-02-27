Самарец решил незаконно заняться изготовлением водки, вин и коньяка

Житель г. Самары, не имея лицензии на производство и оборот спиртосодержащей продукции, решил заняться изготовлением водки, вин и коньяка. При этом он маркировал производимые напитки как легальную алкогольную продукцию известных фирм.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции и незаконном использовании средств индивидуализации товаров, назначив наказание в виде уголовного штрафа в размере 1,5 миллионов рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебными приставами в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и об обращении взыскания на получаемые им доходы и находящиеся на расчетных счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер уголовный штраф за производство и сбыт поддельной алкогольной продукции полностью погашен.