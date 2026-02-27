В Тольятти безработный не оплатил 56 штрафов

В Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль Lada Priora. В ходе административной процедуры сотрудники полиции установили, что 36 летний безработный местный житель, в период с августа по ноябрь 2025 года систематически не оплачивал штрафы за административные правонарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации. Общая сумма задолженности составила 60 700 рублей.

Госавтоинспекторы собрали в отношении нарушителя 56 материалов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Судом по данным протоколам ему вынесены наказания в виде наложения административных штрафов в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания.

В рамках проведения исполнительных действий транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

Сотрудники полиции напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.