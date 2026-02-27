Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В Тольятти безработный не оплатил 56 штрафов

В Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль Lada Priora. В ходе административной процедуры сотрудники полиции установили, что 36 летний безработный местный житель, в период с августа по ноябрь 2025 года систематически не оплачивал штрафы за административные правонарушения, зафиксированные камерами автоматической фиксации. Общая сумма задолженности составила 60 700 рублей.

Госавтоинспекторы собрали в отношении нарушителя 56 материалов об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Судом по данным протоколам ему вынесены наказания в виде наложения административных штрафов в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания.

В рамках проведения исполнительных действий транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

Сотрудники полиции напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей, по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками полиции в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
