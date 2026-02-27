Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций

Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые товарищи!

Сегодня мы отмечаем День Сил специальных операций. Установленный Указом Президента России В.В. Путина в 2015 году, этот праздник объединяет людей особого склада характера, обладающих уникальными навыками и высочайшим уровнем профессиональной подготовки.

Силы специальных операций находятся в постоянной готовности оперативно и слаженно выполнить самые сложные задачи, чтобы обеспечить национальные интересы, суверенитет России, безопасность наших граждан. Они с самой лучшей стороны проявили себя в зоне СВО – как на  линии боевого соприкосновения, так и в приграничных районах. Мы искренне гордимся тем, что в этом высокомобильном формировании Российских Вооруженных Сил служат в том числе уроженцы нашего региона.

Дорогие друзья! Многие из вас несут службу на передовой. С риском для жизни вы добиваетесь выполнения поставленных командованием целей. Уверен, что ваш богатый боевой опыт, воинская доблесть и самые современные виды вооружения позволят вписать новые славные страницы в ратную летопись нашего Отечества.

Благодарю вас, ветеранов Сил специальных операций за самоотверженное служение нашей стране, за ратный труд на благо Родины!

От всей души желаю вам удачи и успехов в служебной деятельности! Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
