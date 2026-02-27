Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций

Уважаемые жители Самарской области!

Уважаемые товарищи!

Сегодня мы отмечаем День Сил специальных операций. Установленный Указом Президента России В.В. Путина в 2015 году, этот праздник объединяет людей особого склада характера, обладающих уникальными навыками и высочайшим уровнем профессиональной подготовки.

Силы специальных операций находятся в постоянной готовности оперативно и слаженно выполнить самые сложные задачи, чтобы обеспечить национальные интересы, суверенитет России, безопасность наших граждан. Они с самой лучшей стороны проявили себя в зоне СВО – как на линии боевого соприкосновения, так и в приграничных районах. Мы искренне гордимся тем, что в этом высокомобильном формировании Российских Вооруженных Сил служат в том числе уроженцы нашего региона.

Дорогие друзья! Многие из вас несут службу на передовой. С риском для жизни вы добиваетесь выполнения поставленных командованием целей. Уверен, что ваш богатый боевой опыт, воинская доблесть и самые современные виды вооружения позволят вписать новые славные страницы в ратную летопись нашего Отечества.

Благодарю вас, ветеранов Сил специальных операций за самоотверженное служение нашей стране, за ратный труд на благо Родины!

От всей души желаю вам удачи и успехов в служебной деятельности! Крепкого здоровья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев