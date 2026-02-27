В учреждения ФСИН России Самарской области ведется цифровой надзор в современных технологически оборудованных кабинетах с максимальной для сотрудника безопасностью на рабочем месте. Служба без риска, современные технологии взяли на себя всю рутину, а человек только осуществляет контроль на рабочем месте.

Учреждения ФСИН Самарской области приглашают жителей региона на службу.

Так например, в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области требуются операторы надзора, начальники корпусных отделений осуществляющие надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, инспектора отдела охраны, инструктора-кинологи, инспектора режима и дежурных смен, оперуполномоченные оперативного отдела, инженеры связи и вооружения.

Условия:

1. льготное исчисление выслуги лет, через 13,5 лет вы можете выйти на пенсию;

2. возможность получения высшего образования в ведомственных вузах БЕСПЛАТНО и для детей сотрудников

3. ежегодный оплачиваемый отпуск от 50 календарных дней

4. единовременная выплата при вступлении в брак

5. перспектива карьерного роста

6. 100% обеспечение форменным обмундированием

7. сменный график

8. БЕСПЛАТНОЕ медицинское обслуживание

Подробную информацию можно уточнить по телефонам 8(846) 339-45-82

8 (927) 715-34-03