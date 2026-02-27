В губернии идет подготовка к посевной-2026

Впервые выездное совещание по подготовке к весенним полевым работам прошло в объединенном формате для трех южных территорий: аграрии Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов собрались вместе, чтобы обсудить стратегию посевной кампании этого года. Объединенный формат совещания продиктован целесообразностью: районы граничат друг с другом, находятся в единой климатической зоне и традиционно лидируют по валовым сборам.

«Эти муниципалитеты обеспечивают одни из самых высоких показателей сбора зерновых и технических культур. По итогам 2025 года область намолотила 3,375 млн тонн зерна. В целом по региону валовой сбор зерновых и технических культур вырос на 25% по сравнению с уровнем 2024 года», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов.

Ключевой темой совещания стало выполнение новых требований к семенному материалу. С 2027 года вступает в силу правило «минус одна репродукция», обязывающее аграриев переходить на семена более высоких классов. В 2026 году еще допускается использование семян четвертой репродукции, но только для товарного производства. Специалисты Россельхозцентра призывают своевременно заменять некондиционные семена, чтобы гарантировать будущий урожай.

Участники совещания детально разобрали изменения в системе субсидирования, вступившие в силу. Субсидии на приобретение техники теперь распространяются только на оборудование, закупленное в текущем финансовом году, при этом допустимый срок с момента выпуска техники увеличен с одного года до трех лет. Изменен порядок распределения субсидий на реализацию зерна — в зачет пойдут объемы, отгруженные в IV квартале 2025 года. Средства распределят пропорционально заявкам после комплексного рассмотрения всех документов, что позволит охватить поддержкой максимальное число аграриев.

Отдельный акцент сделан на субсидировании минеральных удобрений. По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева теперь поддержка оказывается исходя из фактически понесенных расходов, без привязки к ассортименту. При внесении от 25 до 45 кг действующего вещества на гектар аграрии получат компенсацию в размере 5% затрат, свыше 45 кг — 10%. Это региональная мера государственной поддержки.

Как стало известно в ходе заседания, готовность парка сельскохозяйственной техники в регионе превышает 90%: аграрии завершают ремонт, закупают запчасти и горюче-смазочные материалы.

Перед аграриями на 2026 год поставлены задачи: произвести не менее 2,9 млн тонн зерновых, 1,2 млн тонн масличных культур, 248 тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей.

На сегодняшний день специалисты регионального Минсельхоза провели прямой диалог с аграриями уже в 19 муниципальных районах. Итоги подготовки будут подведены на областном штабе непосредственно перед стартом посевной кампании.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области