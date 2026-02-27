Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
В губернии идет подготовка к посевной-2026

171
На сегодняшний день специалисты регионального Минсельхоза провели прямой диалог с аграриями уже в 19 муниципальных районах.

Впервые выездное совещание по подготовке к весенним полевым работам прошло в объединенном формате для трех южных территорий: аграрии Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов собрались вместе, чтобы обсудить стратегию посевной кампании этого года. Объединенный формат совещания продиктован целесообразностью: районы граничат друг с другом, находятся в единой климатической зоне и традиционно лидируют по валовым сборам.
«Эти муниципалитеты обеспечивают одни из самых высоких показателей сбора зерновых и технических культур. По итогам 2025 года область намолотила 3,375 млн тонн зерна. В целом по региону валовой сбор зерновых и технических культур вырос на 25% по сравнению с уровнем 2024 года», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов. 
Ключевой темой совещания стало выполнение новых требований к семенному материалу. С 2027 года вступает в силу правило «минус одна репродукция», обязывающее аграриев переходить на семена более высоких классов. В 2026 году еще допускается использование семян четвертой репродукции, но только для товарного производства. Специалисты Россельхозцентра призывают своевременно заменять некондиционные семена, чтобы гарантировать будущий урожай.
Участники совещания детально разобрали изменения в системе субсидирования, вступившие в силу. Субсидии на приобретение техники теперь распространяются только на оборудование, закупленное в текущем финансовом году, при этом допустимый срок с момента выпуска техники увеличен с одного года до трех лет. Изменен порядок распределения субсидий на реализацию зерна — в зачет пойдут объемы, отгруженные в IV квартале 2025 года. Средства распределят пропорционально заявкам после комплексного рассмотрения всех документов, что позволит охватить поддержкой максимальное число аграриев.
Отдельный акцент сделан на субсидировании минеральных удобрений. По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева теперь поддержка оказывается исходя из фактически понесенных расходов, без привязки к ассортименту. При внесении от 25 до 45 кг действующего вещества на гектар аграрии получат компенсацию в размере 5% затрат, свыше 45 кг — 10%. Это региональная мера государственной поддержки.
Как стало известно в ходе заседания, готовность парка сельскохозяйственной техники в регионе превышает 90%: аграрии завершают ремонт, закупают запчасти и горюче-смазочные материалы.
Перед аграриями на 2026 год поставлены задачи: произвести не менее 2,9 млн тонн зерновых, 1,2 млн тонн масличных культур, 248 тысяч тонн картофеля и 300 тысяч тонн овощей.
На сегодняшний день специалисты регионального Минсельхоза провели прямой диалог с аграриями уже в 19 муниципальных районах. Итоги подготовки будут подведены на областном штабе непосредственно перед стартом посевной кампании.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

