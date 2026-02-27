Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»

127
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:

9, 10 и 12 марта Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на Российскую Национальную театральную Премию и Фестиваль «Золотая Маска» сезона 2024-2025: программа «Балеты Императорского двора» (фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго, аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова) и балет-феерия «Щелкунчик» П. Чайковского.

Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов «Золотая Маска» прошедшего сезона, что подтверждает высокую профессиональную оценку ведущих специалистов театрального искусства страны. Опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха будет показана членам жюри на своей площадке в мае.

Также напомним, что в 2025 году Шостакович Опера Балет был удостоен специальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку оперы «Мастер и Маргарита» С. Слонимского.

Программа гастролей:
9 и 10 (показ в рамках «Золотой Маски») марта в 19:00
Программа «Балеты Императорского двора». Музыкальный руководитель и главный дирижёр – Евгений Хохлов. Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

12 марта в 12:00 и 19:00 (показ в рамках «Золотой Маски») театр представит балет-феерию «Щелкунчик» П. Чайковского.
Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего «Щелкунчика» на премьере.

 

Фото:   минкульт СО

Самара

