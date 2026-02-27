САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»

9, 10 и 12 марта Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на Российскую Национальную театральную Премию и Фестиваль «Золотая Маска» сезона 2024-2025: программа «Балеты Императорского двора» (фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго, аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова) и балет-феерия «Щелкунчик» П. Чайковского.

Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов «Золотая Маска» прошедшего сезона, что подтверждает высокую профессиональную оценку ведущих специалистов театрального искусства страны. Опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха будет показана членам жюри на своей площадке в мае.

Также напомним, что в 2025 году Шостакович Опера Балет был удостоен специальной премии сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку оперы «Мастер и Маргарита» С. Слонимского.

Программа гастролей:

9 и 10 (показ в рамках «Золотой Маски») марта в 19:00

Программа «Балеты Императорского двора». Музыкальный руководитель и главный дирижёр – Евгений Хохлов. Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

12 марта в 12:00 и 19:00 (показ в рамках «Золотой Маски») театр представит балет-феерию «Щелкунчик» П. Чайковского.

Художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, впервые представленной на сцене Мариинского театра. Именно в таком визуальном и хореографическом решении великий Чайковский видел своего «Щелкунчика» на премьере.

Фото: минкульт СО