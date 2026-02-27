Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
72
Впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. Олимпиада будет проходить до 2 апреля включительно на сайте Учи.ру.  (5+)
В этом году участники будут создавать бизнес-план с помощью нейросетей, отделяя галлюцинации искусственного интеллекта от полезных советов, страховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознавать уловки мошенников. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя – благодарственные письма.
Всего за час нужно пройти 8 заданий, которые адаптированы под возраст участников.
Олимпиаду откроет онлайн-урок «Миссия «Компьютер»: как накопить на мечту», который проведет представитель Банка России. Во время урока участники разберутся, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.
Трансляция урока начнется 3 марта в 10:00 по московскому времени. Ее можно будет посмотреть на странице мероприятия на сайте Учи.ру. Кроме того, трансляция будет доступна в официальном сообществе Банка России во ВКонтакте, где участники смогут задать вопросы спикеру.
Олимпиаду организуют Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   организаторы олимпиады

 

