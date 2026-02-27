В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка

Сегодня, 27 февраля, в 00:08 поступил звонок диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» о том, что в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горит квартира.

На место происшествия был направлен пожарный расчет ПСЧ № 14 Отряда № 34. По прибытии на место было установлено, что горят вещи в квартире на площади 5 квадратных метров. Н

езамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

К сожалению, погиб человек. Локализация пожара - объявлена в 01:05, ликвидация открытого горения - в 01:09, полная ликвидация пожара – в 01:31, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»