в Самарском зоопарке прошла церемония гашения почтовой марки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.12
0.65
EUR 91.03
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском зоопарке прошла церемония гашения почтовой марки

150
в Самарском зоопарке прошла церемония гашения почтовой марки

Сегодня, 27 февраля, по случаю выхода блока из четырёх марок «Ящерицы» в серии «Фауна России», в Самарском зоопарке прошла церемония гашения почтовой марки!

Церемония является торжественной презентацией нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров.

На четырёх почтовых марках изображены крымский геккон, ящерица линдгольма, ушастая круглоголовка и степная агама.
Мероприятие проходит сразу в нескольких регионах страны.

В церемонии приняли участие заместитель директора УФПС Самарской области Татьяна Колесова, заместитель руководителя ГБУ «Самарский зоологический парк» Александр Кузовенко, также гостями стали самарские филателисты, любители содержания и разведения ящериц и других рептилий в домашних условиях.

Александр Кузовенко рассказал гостям, о ящерицах, которые изображены на марках и о сходных видах, содержащихся в зоопарке.
Художником-дизайнером марок выступил Владимир Бельтюков.

Фото группа ВК зоопарка

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
635
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
355
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
4409
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3417
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
236
Весь список