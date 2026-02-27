Сегодня, 27 февраля, по случаю выхода блока из четырёх марок «Ящерицы» в серии «Фауна России», в Самарском зоопарке прошла церемония гашения почтовой марки!

Церемония является торжественной презентацией нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров.

На четырёх почтовых марках изображены крымский геккон, ящерица линдгольма, ушастая круглоголовка и степная агама.

Мероприятие проходит сразу в нескольких регионах страны.

В церемонии приняли участие заместитель директора УФПС Самарской области Татьяна Колесова, заместитель руководителя ГБУ «Самарский зоологический парк» Александр Кузовенко, также гостями стали самарские филателисты, любители содержания и разведения ящериц и других рептилий в домашних условиях.

Александр Кузовенко рассказал гостям, о ящерицах, которые изображены на марках и о сходных видах, содержащихся в зоопарке.

Художником-дизайнером марок выступил Владимир Бельтюков.

Фото группа ВК зоопарка