Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города

Министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» объявлен конкурсный отбор среди муниципальных образований, обладающих статусом городского округа Самарской области либо городского округа с внутригородским делением на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Основными целями разработки и реализации мероприятий является создание привлекательной туристической среды с учётом социально-экономических, историко-культурных факторов и инфраструктуры, объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Данная мера государственной поддержки позволит обустроить туристические и наиболее посещаемые общественные локации нашего региона, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и гостей Самарской области.

Срок подачи документации от муниципального образования осуществляется с 26 февраля по 10 марта 2026 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 443071, г. Самара, ул. Волжский проспект, д. 19, кабинет 22 (с 10.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 8 (846) 214-71-94; адрес электронной почты: mintourism@samregion.ru .

Фото: министерство туризма Самарской области