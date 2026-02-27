«РКС-Самара» завершили очередной этап обновления крупного коллектора

«РКС-Самара» на этой неделе завершили очередной этап обновления одной из основных магистралей водоотведения в городе – Главного Безымянского коллектора. Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на Городские очистные канализационные сооружения.

26 февраля 2026 года специалисты «РКС-Самара» смонтировали последний отрезок ГБК, проходящий по ул. Алма-Атинской. Общая протяжённость коллектора на этой улице составляет 633 метра. Трубы диаметром 1500 мм залегают на глубине от 4 до 11 метров, что значительно усложняет процесс перекладки. Теперь, благодаря вложениям «РКС-Самара», вместо изношенных железобетонных труб установлены современные, полиэтиленовые, обеспечивающие повышенную надёжность.

Ранее были обновлены другие участки ГБК: на пр. Юных Пионеров, ул. Ставропольской, ул. Олимпийской, в районе Самарской ТЭЦ и в пос. Мехзавод. После наступления соответствующих погодных условий, благоустройство будет восстановлено по постоянной схеме.

ГБК был построен в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя: газовая коррозия от стоков разрушает железобетонный каркас. Обновить сразу весь коллектор, протяжённость которого почти 38 км, технически невозможно: нельзя выводить из эксплуатации такой крупный участок сети, куда без перерыва поступают сточные воды. Поэтому ресурсоснабжающее предприятие обновляет трубу поэтапно.