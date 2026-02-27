Марина Сидухина: «Семья — это самое главное в жизни, это наша опора и наше будущее»

Обсудить планы на будущее и подтвердить свою приверженность главной цели — защите семейных ценностей и укреплению института семьи как основы сильного государства. Именно для этого собрались новые и старые члены общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Открывая заседание, координатор партпроекта в Самарской области, сенатор Российской Федерации Марина Сидухина обратилась к коллегам со словами благодарности за их неравнодушие и активную позицию. Она напомнила слова Президента страны Владимира Владимировича Путина о том, что всесторонняя поддержка семьи, создание всех необходимых условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, является однозначным приоритетом в развитии страны, залогом нашего будущего и прочности нашего суверенитета. И эти высокие слова находят своё подтверждение в реальных делах. Марина Геннадьевна привела пример, который особенно дорог всем участникам совета: не так давно самарские общественники направили в Москву предложение сохранить право на единое пособие для многодетных семей даже при незначительном превышении критериев по доходу. И буквально на прошлой неделе Совет Федерации принял соответствующий закон. Эта общая победа стала доказательством того, что голос общественности, голос семьи сегодня услышан на самом высоком уровне.

Заседание началось с важной и символичной миссии — подписания соглашений о сотрудничестве. К проекту «Крепкая семья» присоединились новые партнёры, разделяющие общие ценности и готовые вместе работать на благо семьи и детей. Среди них — региональное отделение «Движения первых», которое объединяет самых активных и целеустремлённых ребят, Союз православных женщин Самарской области, несущий свет традиционных духовных ценностей, Самарское отделение «Российского Красного Креста» с его многолетней историей милосердия, а также общественная организация поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ». Само название новой организации говорит о главном принципе работы — только вместе, объединяя усилия, можно добиться настоящих результатов.

Главной темой заседания стал разговор об итогах работы проекта в 2025 году и планах на год нынешний. Прошедший год был богат на события, объединившие тысячи самарских семей. Особое место заняли мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы. Проект «Семьи Героев» стал данью памяти и уважения тем, кто защищал и защищает наше Отечество. Состоялись десятки встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции, с их родными и близкими. Истории этих семей, их мужество и верность долгу — лучшее напоминание молодёжи о том, на каких ценностях держится наша страна. Не менее важной стала и просветительская работа. Самарская область вошла в число лидеров по участию во всероссийских семейных диктантах — о ранней помощи, о развивающих игрушках, о школьной форме. Эти, казалось бы, простые темы на самом деле касаются самого главного — заботы о детях с первых дней их жизни, создания безопасной и развивающей среды, уважения к традициям образования.

Было сказано о том, как важна повседневная, незаметная на первый взгляд работа — адресная помощь семьям, мониторинги состояния детских площадок и футбольных полей, проверка готовности женских консультаций и родильных домов. Ведь крепкая семья начинается с заботы о здоровье мамы и ребёнка, с уверенности в завтрашнем дне, с возможности заниматься спортом и творчеством. Именно поэтому общественники держат на контроле каждый такой объект, каждую проблему, с которой сталкиваются родители. Радует, что в эту работу всё активнее включаются отцы. Член общественного совета Константин Доладов рассказал о мероприятиях «Совета Отцов», которые помогают укреплять роль отца в семье, показывать пример ответственного родительства.

Говорили и о здоровье будущих мам. Анна Колсанова, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Самарского государственного медицинского университета, представила проект «Сохраняем здоровье, опираясь на знания», который реализуется при поддержке «Крепкой семьи». Это ещё одно подтверждение тому, что проект объединяет усилия власти, общественности и профессионального сообщества.

Завершилось заседание утверждением обновлённого состава общественного совета и плана работы на 2026 год. Предстоящие двенадцать месяцев обещают быть насыщенными и разнообразными. В центре внимания по-прежнему останется законотворческая работа — подготовка инициатив, направленных на совершенствование законодательства в сфере защиты семьи, материнства и детства. Эта работа будет вестись с учётом предложений, поступающих от общественных организаций и самих семей.

Продолжится практика проведения всероссийских онлайн-диктантов, которые уже полюбились самарцам. В этом году темы будут посвящены актуальным вопросам воспитания, здоровья и развития детей. Организаторы рассчитывают не только сохранить лидирующие позиции региона по количеству участников, но и привлечь к просветительским акциям ещё больше молодых семей.

Например, сейчас под эгидой партпроекта «Крепкая семья» проходит онлайн-диктант «Отец-пример, а сын-защитник».

Важнейшим направлением остаётся общественный контроль. В 2026 году активисты проекта и депутаты «Единой России» продолжат мониторинг реализации программ переоснащения и ремонта женских консультаций в рамках национального проекта «Семья». Проверки будут проходить во всех городах и районах области, чтобы каждая будущая мама могла получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Кроме того, под контролем останутся детские поликлиники, школы и спортивные объекты.

Большой блок работы будет посвящён просвещению родителей. Запланирован цикл обучающих семинаров и лекций в рамках направления «Школа грамотных родителей». Встречи с психологами, педагогами, медицинскими специалистами помогут будущим и настоящим мамам и папам найти ответы на самые сложные вопросы — от здоровья малыша до подростковых кризисов и семейных конфликтов. Занятия будут проходить на базе Штаба общественной поддержки, в образовательных учреждениях и на площадках партнёров проекта.

Не останутся без внимания и праздничные даты. Ко Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца, Дню защиты детей и другим значимым событиям готовятся яркие мероприятия для детей и родителей. В планах — семейные спортивные праздники, творческие конкурсы, концерты и мастер-классы. Особое место займёт традиционная акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов больниц и «Ёлка желаний» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Продолжится и работа с семьями участников специальной военной операции. Выездные приёмы, адресная помощь, психологическая поддержка — всё это остаётся в числе приоритетных задач. Активисты проекта будут и дальше посещать госпитали, проводить круглые столы и встречи, чтобы ни одна семья не осталась один на один со своими проблемами.

Важным событием года станет партийный форум «Есть результат», который ориентировочно пройдёт в Самаре 16 марта. В рамках форума будет организована отдельная секция, посвящённая реализации проекта «Крепкая семья». Это станет хорошей возможностью обменяться опытом, представить лучшие практики и наметить новые ориентиры, в том числе и собрать предложения в народную программу партии «Единая Россия».

Завершилось заседание утверждением обновлённого состава общественного совета. В него вошли новые участники — представители общественных организаций, эксперты, люди с активной жизненной позицией, готовые внести свой вклад в общее дело. Был одобрен и план работы на 2026 год с возможностью внесения дополнений и предложений до 5 марта.

Как подчеркнула Марина Сидухина, все региональные инициативы — выездные приёмы, помощь семьям участников СВО, праздники для детей и родителей — будут продолжены. Потому что только системная, душевная работа, основанная на любви к людям и уважении к традициям, даёт настоящие, живые результаты. Впереди — новые задачи, новые встречи, новые добрые дела. И главное в этой работе — не количество мероприятий, а то, чтобы каждая самарская семья чувствовала поддержку, заботу и понимала: семья — это действительно самое главное в жизни, это наша опора и наше будущее.