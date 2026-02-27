Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса

154
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса

По поручению Вячеслава Федорищева в Самарскую губернскую думу внесен и рассмотрен в первом чтении проект закона, направленный на корректировку параметров патентной налоговой системы. Законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Самарской области «О патентной системе налогообложения на территории Самарской области» разработан командой Правительства Самарской области после детального анализа ситуации.

В 2025 году Самарской Губернской Думой, в целях адаптации налоговой политики региона к изменениям параметров федерального налогового законодательства, были пересмотрены размеры потенциально возможного годового дохода (ПВГД) для предпринимателей на патентной системе налогообложения, которые не изменялись с 2013 года.

Правительство Самарской области внимательно отнеслось к мнению предпринимательского сообщества. В министерство финансов Самарской области поступило 42 обращения от граждан по вопросу патентной системы налогообложения, из них 31 обращение от индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли. Предприниматели делились своим опытом применения обновленных размеров и предлагали пути совершенствования системы. Правительство региона оперативно отреагировало на обратную связь от бизнес-сообщества и приступило к разработке корректирующих мер.

По поручению Губернатора Самарской области команда Правительства региона разработала законопроект. На первом этапе предусмотрен дифференцированный подход к определению потенциально возможного годового дохода в сфере розничной торговли с учетом объема товарооборота и покупательской способности населения в муниципальном образовании, где предприниматель осуществляет деятельность.

В результате все муниципальные образования региона разделены на четыре группы. Первая группа, где доля товарооборота 20% и выше – это крупнейшие города Самара и Тольятти. Вторая группа: доля товарооборота от 1% до 20% – это Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Волжский, Красноярский, Ставропольский районы.  Третья группа: доля товарооборота от 0,5% до 1% – это Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Сергиевский районы. И четвёртая группа: доля товарооборота менее 0,5% – это все остальные районы. Для муниципальных образований с меньшим экономическим потенциалом предусмотрено применение пониженного коэффициента к ПВГД. Таким образом, чем меньше экономический потенциал территории, тем ниже будет налоговая база (ПВГД), к которой применяется налоговая ставка (6% по патентной системе налогообложения). Действие законопроекта предлагается распространить с 1 января 2026 года.

На заседании Самарской губернской думы врио заместителя председателя Правительства Самарской области – министра финансов Самарской области Ольга Собещанская выступила с докладом по данному законопроекту. Она подчеркнула, что это лишь первый шаг в направлении совершенствования патентной системы налогообложения. «Правительство региона продолжит работу в этом направлении. Наша задача сохранить экономическую активность предприятий и сформировать благоприятную, конкурентную налоговую среду, отвечающую интересам бизнеса, общества и государства», – отметила Ольга Собещанская.

Команда Правительства Самарской области продолжит работу по анализу налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Ко второму чтению будут подготовлены дополнительные предложения, учитывающие дифференциацию ПВГД в разрезе видов экономической деятельности, а также рентабельности торговых объектов в зависимости он занимаемых объёмов площадей.

Инициатива Губернатора Самарской области направлена на создание более справедливых условий налогообложения для предпринимателей региона с учетом экономических особенностей различных территорий и на поддержку развития малого бизнеса в Самарской области.

В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
