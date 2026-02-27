Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
В поселке Прибрежный прошел Второй Областной Юнармейский бал

В поселке Прибрежный прошел Второй Областной Юнармейский бал

В поселке Прибрежный города Самары состоялось яркое и торжественное событие — Второй Областной Юнармейский бал «С любовью к России». Мероприятие, объединившее традиции русского танца и дух патриотизма, прошло на базе МБОУ «Школа №146 г.о. Самара».

Почетными гостями праздника стали люди, чья жизнь является примером мужества и служения Родине. Среди присутствующих были участники программы «Школа героев» (реализуется по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев») и члены Ассоциации ветеранов СВО: кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев, помощник Губернатора Самарской области Сергей Гайко, куратор по патриотическому воспитанию г.о. Самара Ринат Калимуллин. Также поддержать юнармейцев пришел начальник отдела поселка Прибрежный Красноглинского района г.о. Самара Сергей Калмыков, также выпускник «Школа героев», активный участник Ассоциации ветеранов СВО.

Юноши и девушки в парадной форме и бальных платьях кружились в вальсе, демонстрируя грацию и выучку.

По итогам мероприятия лучшие творческие коллективы и танцевальные пары были отмечены заслуженными наградами. Победители получили грамоты, медали и благодарственные письма, а все без исключения участники — памятные и вкусные подарки, которые сделали этот день еще более запоминающимся.

Кульминацией бала стала церемония награждения и выступление почетных гостей.

С напутственным словом к юнармейцам обратился Сергей Калмыков, пожелавший ребятам с честью нести звание юнармейцев — будущих защитников Отечества.

Вручая награды победителям, Андрей Растегаев поделился теплыми воспоминаниями: «Глядя на вас, такое молодое и патриотичное поколение, я вспоминаю себя школьником, танцующим вальс. И, честно признаюсь, я вам немного завидую — в хорошем смысле этого слова. Вы сохраняете удивительные традиции».

Сергей Гайко от имени гостей поздравил всех собравшихся юнармейцев с Днем защитника Отечества, подчеркнув важность преемственности поколений.

Ринат Калимуллин выразил искреннюю благодарность организаторам бала за их неоценимый вклад в сохранение культурных традиций и обычаев нашей страны.

Переходящий кубок победителей Юнармейского бала в этом году остался в стенах школы №146, что станет для команды отличным стимулом защищать звание лучших. В то же время это послужит вызовом для других команд области, которые в следующем году смогут побороться за кубок и увезти его в свою школу.

Завершился день общей памятной фотографией. Это событие еще раз подтвердило, что Самара не случайно выбрана столицей юнармейского движения в России в этом году. Бал «С любовью к России» стал воплощением лучших традиций нашего Отечества, где любовь к Родине звучит в ритме вальса.

Фото – Андрей Растегаев

