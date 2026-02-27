В селе Балашейка Сызранского района открыли Дом культуры «Юность» после капитального ремонта

В селе Балашейка Сызранского района открыли Дом культуры. Состоялось торжественное открытие сельского Дома культуры «Юность» после капитального ремонта. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие культуры в Самарской области».

Обновленный очаг культуры, построенный еще в 1956 году, вновь распахнул свои двери, чтобы продолжить свою многолетнюю миссию – быть центром притяжения для жителей, местом сохранения духовных ценностей, воспитания молодежи и развития творческого потенциала. В Доме культуры действуют 14 клубных формирований, ежегодно проводится более 250 мероприятий, а также работает сельская библиотека.

Масштабные работы по капитальному ремонту, охватившие внутренние помещения, кровлю, инженерные сети, фасад и систему безопасности, создали современные, комфортные и безопасные условия для посетителей. Благодаря этому проекту, «Юность» обрела новую жизнь и расширенные возможности, включая создание доступной среды.

Свои поздравления передала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области:

- Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в этом важном проекте. Ваш труд и творческий подход сделали Дом культуры комфортным местом для общения, творчества и проведения досуга.

Надеюсь, что обновленный Дом культуры станет центром притяжения для всех жителей села и района, местом, где будут сохраняться культурные традиции и проходить интересные мероприятия, концерты, выставки и мастер-классы.

Пусть здесь царит дух единства, творчества и вдохновения!

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости, включая представителей районной администрации, подрядчиков, спонсоров и волонтеров.

Фото: минкульт СО