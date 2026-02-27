Началась регистрация на лыжные гонки на призы спортивной школы «Чайка»

Соревнования пройдут 6 марта в честь 50-летия «Чайки».

К участию приглашаются спортсмены и любители лыжного спорта от 6 лет и старше.

Предварительные заявки принимаются до 3 марта (включительно) на почту: zayavki.chaika@mail.ru

Оригиналы заявочной документации необходимо предоставить в комиссию по допуску в день мероприятия - 6 марта.

В программе:

- лыжные соревнования на дистанциях от 50 метров до 5 км

- интерактивные площадки

- концертная программа

- полевая кухня

- торжественный салют

Фото: Самарский спорт