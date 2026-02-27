Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» призывают жителей региона не забывать о правилах поведения рядом с энергообъектами.

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать меры безопасности:

– Обращайте внимание на предупреждающие знаки, которые размещены на опорах линий электропередачи (ЛЭП) ограждениях и дверях электроустановок;

– Не открывайте двери, не заходите внутрь трансформаторных подстанций и не прикасайтесь к элементам энергооборудования;

– Не используйте монопод (штатив для селфи) вблизи ЛЭП;

– Не приближайтесь к опорам ЛЭП и не залезайте на них. Особенно опасно делать под ЛЭП снежные горки, так как расстояние от земли до токоведущих частей значительно сокращается;

– Не нарушайте правила охранных зон электросетевых объектов, не набрасывайте на провода посторонние предметы, не проводите без разрешения работы под ЛЭП;

– При обнаружении открытых дверей электроустановок, поврежденных (упавших) опор ЛЭП, провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, ни в коем случае нельзя приближаться к нему ближе, чем на 8 метров и проникать внутрь электроустановок.

Сообщить о нарушениях можно на горячую линию по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер 220 для мобильных устройств) или в ближайший район электрических сетей.

Подробнее изучить тематические материалы самостоятельно можно на странице образовательного проекта Группы «Россети» – Лампочкины (https://vk.com/masha_lampochkina).