В Самарской области дан старт третьему сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Молодёжном центре Самарской области прошёл торжественный старт третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Событие объединило более 150 человек — школьников и студентов, будущих участников игры. Организаторами проекта выступают региональное отделение Движения Первых совместно с региональным штабом «ЮНАРМИИ» при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области

«Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа жизни. Здесь ребята учатся работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях — навыкам, которые пригодятся и в профессии, и в повседневности. Особенно ценно, что проект объединяет два ключевых движения страны — Движение Первых и «ЮНАРМИЮ». Благодаря поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и системной патриотической работе в регионе интерес к игре растёт с каждым годом. Только в прошлом сезоне участниками «Зарницы 2.0» стали более 88 тысяч юных жителей Самарской области», — отметил врио министра молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В третьем сезоне они состоятся с февраля по май 2026-го. Окружные этапы и сборы состоятся этим летом, а грандиозный финал запланирован на сентябрь 2026-го. В этом году игра претерпела некоторые изменения.

«За три года «Зарница 2.0» объединила тысячи школьников, студентов и наставников по всему региону. Главные нововведения этого года — расширение возрастной категории до 23 лет и появление новой специальности «связист». Также мы обновили онлайн-курсы по истории и военному делу. Теперь участвовать смогут и студенты педвузов — чтобы в будущем стать квалифицированными наставниками для юных участников», — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора по молодёжной политике Самарской области Кристина Гнатюк.

Для каждой возрастной группы разработана своя программа. Дети от 7 до 10 лет освоят базовые навыки первой помощи и основы строевой подготовки в формате маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист.

Особое внимание в ходе игры уделяется наставникам — среди них герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и активисты военно-патриотических клубов.

«Мы готовим наставников и инструкторов для «Зарницы 2.0» и подходим к этому ответственно, понимая, что воспитание подрастающего поколения требует системной работы. Сегодня наставничество становится нормой жизни, и для нас большая честь передавать ребятам свой опыт. В этом году наш регион отмечает 10-летие «ЮНАРМИИ», и мы гордимся, что Самарская область получила статус «Юнармейской столицы». Это высокая оценка нашей общей работы и дополнительная ответственность перед будущим», — подчеркнул начальник регионального штаба «ЮНАРМИИ» Самарской области Алексей Родионов.

В день старта третьего сезона в Молодёжном центре работали интерактивные площадки от партнёров. Каждый мог примерить на себя роли медика, связиста, штурмовика, инженера-сапёра или оператора БПА.

А также состоялось торжественное вручение первых паспортов в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!». Этот документ открывает для ребят новый путь — путь служения, ответственности и любви к Родине.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зарницы 2.0» отряд «Наше Время» из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры в Волгограде.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте: зарница.будьвдвижении.рф

Организаторами регионального этапа выступают Движение Первых и региональный штаб «ЮНАРМИИ» Самарской области при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области