Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской области дан старт третьему сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

206
В Самарской области дан старт третьему сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Молодёжном центре Самарской области прошёл торжественный старт третьего сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Событие объединило более 150 человек — школьников и студентов, будущих участников игры. Организаторами проекта выступают региональное отделение Движения Первых совместно с региональным штабом «ЮНАРМИИ» при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области

«Зарница 2.0» — это не просто игра, а настоящая школа жизни. Здесь ребята учатся работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях — навыкам, которые пригодятся и в профессии, и в повседневности. Особенно ценно, что проект объединяет два ключевых движения страны — Движение Первых и «ЮНАРМИЮ». Благодаря поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» и системной патриотической работе в регионе интерес к игре растёт с каждым годом. Только в прошлом сезоне участниками «Зарницы 2.0» стали более 88 тысяч юных жителей Самарской области», — отметил врио министра молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В третьем сезоне они состоятся с февраля по май 2026-го. Окружные этапы и сборы состоятся этим летом, а грандиозный финал запланирован на сентябрь 2026-го. В этом году игра претерпела некоторые изменения.

«За три года «Зарница 2.0» объединила тысячи школьников, студентов и наставников по всему региону. Главные нововведения этого года — расширение возрастной категории до 23 лет и появление новой специальности «связист». Также мы обновили онлайн-курсы по истории и военному делу. Теперь участвовать смогут и студенты педвузов — чтобы в будущем стать квалифицированными наставниками для юных участников», — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора по молодёжной политике Самарской области Кристина Гнатюк.

Для каждой возрастной группы разработана своя программа. Дети от 7 до 10 лет освоят базовые навыки первой помощи и основы строевой подготовки в формате маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания по условно-военным специальностям: оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист.

Особое внимание в ходе игры уделяется наставникам — среди них герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и активисты военно-патриотических клубов.

«Мы готовим наставников и инструкторов для «Зарницы 2.0» и подходим к этому ответственно, понимая, что воспитание подрастающего поколения требует системной работы. Сегодня наставничество становится нормой жизни, и для нас большая честь передавать ребятам свой опыт. В этом году наш регион отмечает 10-летие «ЮНАРМИИ», и мы гордимся, что Самарская область получила статус «Юнармейской столицы». Это высокая оценка нашей общей работы и дополнительная ответственность перед будущим», — подчеркнул начальник регионального штаба «ЮНАРМИИ» Самарской области Алексей Родионов.

В день старта третьего сезона в Молодёжном центре работали интерактивные площадки от партнёров. Каждый мог примерить на себя роли медика, связиста, штурмовика, инженера-сапёра или оператора БПА.

А также состоялось торжественное вручение первых паспортов в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России!». Этот документ открывает для ребят новый путь — путь служения, ответственности и любви к Родине.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зарницы 2.0» отряд «Наше Время» из Богатовского района в составе сборной Приволжского федерального округа завоевал второе место в финале игры в Волгограде.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте: зарница.будьвдвижении.рф

Организаторами регионального этапа выступают Движение Первых и региональный штаб «ЮНАРМИИ» Самарской области при поддержке министерства молодёжной политики и министерства образования Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
635
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
355
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
4409
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3417
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
236
