В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины

26 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Советском районе города Самары. 20-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun, двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск-1». В пути следования, на 2 км указанной автодороги, допустил проезд перекрестка в нарушении требований дорожных знаков и допустил столкновение с транспортным средством Renault Logan, под управлением 56-летнего водителя. Водитель Datsun и 50-летняя женщина-пассажир Renault госпитализированы.