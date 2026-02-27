Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины

26 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 8 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:30 в Советском районе города Самары. 20-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun, двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск-1». В пути следования, на 2 км указанной автодороги, допустил проезд перекрестка в нарушении требований дорожных знаков и допустил столкновение с транспортным средством Renault Logan, под управлением 56-летнего водителя. Водитель Datsun и 50-летняя женщина-пассажир Renault госпитализированы.

Теги: ДТП

