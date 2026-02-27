Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.12
0.65
EUR 91.03
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе

126
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе

 

25 февраля прошёл Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы  в Кинель-Черкасском районе. Событие объединило более 70 активистов Движения из шести районов Самарской области: Борского, Кинельского, Красноярского, Похвистневского, Кинель-Черкасского и Богатовского.

Слёт начался с торжественного открытия, на котором участников приветствовали Александр Сорокин, заместитель главы района – руководитель управления делами сельского поселения Кинель-Черкассы, Николай Хатунцев, директор МКУ «Организационный центр спортивных и молодёжных мероприятий», и Сергей Андриянов, исполнительный директор СамРО ВОД «Волонтёры Победы», член Общественной палаты Самарской области.

Во время основной программы мероприятия Сергей Андриянов подробно рассказал о деятельности Волонтёров Победы в регионе. Участники узнали о масштабных проектах, достижениях и планах Движения, а также о том, как каждый может внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

Волонтёры Победы местного отделения провели тематическую интерактивную игру по знакомству и командообразованию участников Слета.

Также активисты областного штаба провели для участников мотивационно-обучающий квест по направлениям деятельности Движения. Команды с энтузиазмом выполняли задания, демонстрируя свои знания, навыки командной работы и креативность.

«Для нас особенно ценны подобные выездные встречи в муниципальных образованиях. Продуктивное общение, обучение и обмен опытом с координаторами и волонтерами на местах напоминают нам о значении нашей большой совместной патриотической работы. Мы вместе вдохновляемся на дальнейшие усилия по сохранению памяти о подвигах наших предков, а также на добрые дела и помощь там, где мы нужны сегодня», – отметил Сергей Андриянов по итогам мероприятия.

В финале Слета участники обменялись впечатлениями, поблагодарили организаторов и увезли с собой не только новые знания и опыт, но и заряд мотивации для дальнейшей общественно-полезной деятельности.

Мероприятие организовано СамРО ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото - СамРО ВОД «Волонтёры Победы

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
Весь список