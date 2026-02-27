В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили автобус, выполнявший рейс из соседней области, для проверки документов водителя.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку под разными предлогами. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1975 года рождения.

В присутствии понятых в кармане куртки пассажира полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Как пояснил ранее судимый за имущественное преступление житель Ульяновской области, в целлофан он упаковал собранные осенью и высушенные для собственного употребления ростки дикорастущей конопли.

Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество в своем составе содержит наркотическое средство - каннабис массой более 8 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.