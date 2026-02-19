Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
Многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
В Самаре за покушение на сбыт метадона перед судом предстанет иностранный гражданин

191
В Самаре за покушение на сбыт метадона перед судом предстанет иностранный гражданин

В октябре прошлого года к сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о возможной причастности жителя одной из соседних республик, проживающего в Самаре, к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

Полицейские задержали мужчину возле жилого дома на улице Ново-Садовой. В присутствии понятых оперативники изъяли пакет, в котором находилась коробка из-под сока с множеством свертков. 

В ходе осмотра места жительства задержанного, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли на кухне металлическую банку со свертками внутри, а также электронные весы, элементы упаковок, различные емкости. Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперативников мужчина - иностранный гражданин 1992 года рождения, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации.

По результатам проведённого исследования установлено, что в изъятых свертках, в общем количестве более 600 штук, находилось более 100 граммов метадона.

По предварительным данным следствия, мужчина нашел в Интернете объявление о «легком заработке» и согласился распространять запрещенные вещества. Действуя по указанию куратора, он забрал партию наркотиков из тайника и планировал сбыть при помощи «закладок». Противоправный умысел довести до конца злоумышленник не смог, так как его действия пресекли оперуполномоченные.

Следственной частью следственного управления Управления МВД России по городу Самаре в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных  ч.3. ст. 30, п. а, г,  ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), которые соединены в одно производство. По ходатайству следователя фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За нарушение правил пребывания (проживания) в Российской Федерации, иностранный гражданин также понесет ответственность в соответствии с законодательством.

 

