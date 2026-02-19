Россиян предупредили о штрафах за мат в интернете

За использование нецензурной лексики в интернете россиянам может грозить штраф, предупредил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечёт за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — сказал он агентству РИА Новости.

По словам юриста, россиянам в таком случае может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторных нарушениях сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей.