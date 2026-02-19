Россиян предупредили о штрафах за мат в интернете

Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
За использование нецензурной лексики в интернете россиянам может грозить штраф, предупредил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

«Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечёт за собой административную ответственность по ч. 3 ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — сказал он агентству РИА Новости.

По словам юриста, россиянам в таком случае может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторных нарушениях сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей.

