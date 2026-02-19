Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня

Два случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали три человека, зарегистрированы в Самарской области за минувшие двое суток. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

16 февраля в квартире многоквартирного жилого дома в Отрадном от отравления угарным газом пострадали 54-летняя женщина и 15-летний подросток. После медицинского осмотра пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Еще один инцидент произошел 17 февраля в Советском районе Самары. В квартире от отравления угарным газом пострадала 45-летняя женщина, которую госпитализировали.

В ведомстве отмечают, что, скорее всего, причина в обоих случаях – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Всего с начала 2026 года в Самарской области зафиксировано 13 случаев отравления угарным газом. Пострадали 29 человек, включая 19 детей, пишет Самарская газета.