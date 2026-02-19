Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз

Специалисты Авито проанализировали динамику заказов из Китая. Наибольший вклад в динамику обеспечили категории с расширенным выбором по сравнению с локальным рынком, в том числе модели и коллекции, которые не представлены у локальных селлеров Так, пользователи активнее всего заказывают смартфоны, аудиотехнику, товары для хобби, игрушки и аксессуары. При этом самый заметный рост продаж показала категория «Одежда и личные вещи» — в ней количество заказов выросло в 7,4 раза в феврале в сравнении с октябрем. На втором месте — «Электроника» с ростом в 3,6 раза.

«Мы тестируем направление доставки из-за рубежа, так как видим высокий спрос со стороны покупателей и потенциал для расширения ассортимента. Перспективность направления показывают и общие потребительские тренды: по данным АКИТ, в первой половине года 2025 года оборот зарубежных товаров вырос на 31%. Наша задача — масштабировать на Авито этот поток, сохраняя высокое качество пользовательского опыта», — комментирует Алексей Украинский, руководитель по развитию бизнеса в Авито Товарах.

Аналитики Авито фиксируют, что покупатели готовы ждать немного дольше при условии привлекательной цены и широкого выбора. Дополнительным фактором роста становится прозрачность логистики и понятные сроки доставки, что снижает барьер при покупке из-за рубежа. Так, оформление заказа у китайских продавцов производится все так же, как привыкли пользователи — через «Авито Доставку», с функцией «Безопасной сделки» и заморозкой средств до момента получения товара. Заказы доставляет Почта России, следить за доставкой пользователь может в личном кабинете Авито. Посылка приезжает в среднем в течение двух недель — точный срок зависит от региона.

Кроссбордер — новое направление Авито, запущенное площадкой в тестовом режиме в конце 2024 года. Пилотный проект оказался успешным, поэтому в компании приняли решение его масштабировать. Сегодня в ассортименте зарубежных партнеров Авито около 200 тысяч предложений, среди которых — одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и многое другое. Продавцы, осуществляющие международную доставку, отмечены значком «Товары из-за рубежа». Заказы доставляются покупателям бесплатно, а все вопросы, связанные с таможенным оформлением, продавец берет на себя.