Главные новости:
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Мероприятия
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Весь список
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн

Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна

Между Россией и Китаем стремительно растёт обмен технологиями, товарами, специалистами и студентами — и вместе с этим обостряется тема связи. Вопрос «как получить рабочий китайский номер» уже давно перестал быть нишевым: без него, например, невозможно получить доступ к популярным китайским приложениям и сервисам, а владельцы китайских авто остаются без части функций в своём автомобиле, так как не могут авторизоваться в нём.

В интернете можно найти не одну историю о том, как в попытках получить рабочую китайскую сим-карту россиянам приходилось летать в Китай, соглашаться на дорогие и далеко не всегда подходящие условия.

Однако не все знают, что Билайн уже решил эту проблему. Оператор в партнерстве с China Mobile International даёт бесплатную возможность привязать виртуальный китайский номер прямо на российскую сим-карту онлайн и на лучших условиях. Подробно рассказываем, как это сделать.

Как оформить китайский номер онлайн — пошаговая инструкция

Билайн переводит «охоту за китайским номером» из дорогостоящего и нередко логистически сложного шага в обычную и безопасную услугу: онлайн-оформление, одна сим и приём смс/звонков — без переплаты.

Благодаря партнерству с китайским оператором China Mobile International теперь можно связать российский номер с китайским прямо на одной сим-карте Билайна. Эта услуга доступна бесплатно и сработает только на тарифе beeChina. В результате вам не придется менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий у китайской стороны тарифицируется как домашний, а не международный вызов. Перезвонить им из России в Китай можно, заплатив всего 3 рубля за минуту разговора.   Также через номер Билайна можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер, и делать это мгновенно.

Что потребуется:

1. Активная сим-карта Билайна с тарифом beeChina.

2. Заграничный паспорт.

3. Смартфон с камерой для удалённой верификации.

4. Доступ к интернету и рабочая электронная почта, к которой вы имеете доступ.

Шаг 1: подключите тариф beeChina

1. Получите сим-карту с тарифом beeChina. Это можно сделать в офисе обслуживания клиентов Билайна. Можно выбрать новый номер или перейти со своим от другого оператора в Билайн.

2. Выберите наполнение тарифа: сравните пакеты — ГБ, минуты, цену.

3. Убедитесь, что ваша сим-карта активна и вы принимаете смс и обычные звонки.

Шаг 2: создайте заявку на получение китайского виртуального номера

1. Авторизуйтесь на CMLink. Введите номер Билайна с тарифом beeChina.

2. Выберите опцию — «Оформить виртуальный номер». Далее укажите материковый Китай или Гонконг в зависимости от ваших задач.  

3. Выберите бесплатный виртуальный китайский номер. Если у вас уже есть действующий номер китайского оператора China Mobile International, то вы можете привязать его к российской сим или выбрать новый.

Шаг 3: пройдите верификацию

1. Загрузите фото/скан загранпаспорта.

2. Запишите короткое видео с паспортом в кадре согласно инструкции.

3. Отправьте материалы для проверки.

Шаг 4: активация виртуального номера

1. После успешной верификации в личном кабинете появится статус «Активирован» и панель управления номером.

2. Настройте переадресацию. Выберите «Переадресация звонков» и «Переадресация смс» и включите их на ваш российский номер.

Шаг 5: начните использование номера

