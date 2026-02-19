Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
В Красноглинском районе Самары столкнулись три машины, есть пострадавший

138
В Красноглинском районе Самары столкнулись три машины, есть пострадавший

18 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перестроения. В Красноглинском районе областного центра, следует: 18.02.2026 в 15:00 возле дома №1 по ул. Зеленая 20-летний молодой человек, управляя а/м Volkswagen Polo, двигался по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Парижской Коммуны в направлении п. Южный. В пути следования, при перестроении, водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с а/м Kia Carnival под управлением 58-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо. После чего 63-летнего водителя а/м Лада 212140 4х4, который двигался в попутном направлении, допустил наезд на указанный минивен. С места ДТП на автомобиле скорой медицинской помощи 20-летний водитель доставлен в лечебное учреждение, где после осмотра ему рекомендовано амбулаторное лечение.

