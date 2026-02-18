В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Это праздник не только филологов и лингвистов, это день уважения к культуре, истории и традициям каждого народа. В многонациональной Самарской области этот праздник обретает особое звучание, подчеркивая важность сохранения языкового и культурного разнообразия.

Учреждения культуры региона подготовили интересную программу - в домах культуры, детских школах искусств и библиотеках пройдут тематические беседы, интерактивные программы и книжные выставки.

Куда сходить?