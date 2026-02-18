Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса «Родники 2026». Идеологом и художественным руководителем конкурса является Народный артист РФ Олег Газманов.

Конкурс направлен на поддержку новых исполнителей и популяризацию песен на русском и национальных языках народов России. Главная миссия «Родников» — сохранение и приумножение культурного наследия страны через музыку. Объединяющими темами для участников становятся любовь, семья, добро, уважение к традициям и исторической памяти народов России и Союзных государств.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 30 марта 2026 года на сайте конкурса: Национальный проект «Родники». К участию приглашаются исполнители и авторы-исполнители в возрасте от 18 лет. Работы принимаются в формате готового аудиофайла с завершенным музыкальным произведением и текстом.

В этом сезоне в конкурсе появились две особые номинации:

«Песни с фронта» — для произведений, посвященных военной службе, судьбам военнослужащих, героизму и сохранению исторической памяти. Автором может стать любой желающий независимо от профессионального статуса.

— для произведений, посвященных военной службе, судьбам военнослужащих, героизму и сохранению исторической памяти. Автором может стать любой желающий независимо от профессионального статуса. «Песня ИИ»— номинация для произведений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта (генерация музыки, текста или аранжировка). Обязательное условие — живое исполнение песни солистом или коллективом.

В состав жюри конкурса входят Народный артист России Олег Газманов, генеральный директор Движения «Газманов-Родники» Елена Ульянова, Заслуженная артистка России Зара, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Родион Газманов.

Финалисты конкурса будут объявлены в июле 2026 года. До конца ноября финалисты будут готовиться к гала-концерту, который состоится в декабре в одном из городов России, о чем будет объявлено дополнительно. В финале концерта будут названы победители в номинациях: «Лучший текст песни», «Лучшая музыка», «Песни с фронта», «Песня ИИ», «Лучшая песня» и «Лучшее исполнение».

Напомним, самарские артисты уже становились призерами конкурса. Песня «Мой дом» тольяттинца Владимира Вастьянова заняла третье место в номинации «Лучшая песня», а группа «Утро» из Самары получила спецприз от народного радио «Родники».