Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса «Родники 2026»

25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса «Родники 2026»

237
Самарских исполнителей приглашают стать участниками песенного конкурса «Родники 2026». Идеологом и художественным руководителем конкурса является Народный артист РФ Олег Газманов.

Конкурс направлен на поддержку новых исполнителей и популяризацию песен на русском и национальных языках народов России. Главная миссия «Родников» — сохранение и приумножение культурного наследия страны через музыку. Объединяющими темами для участников становятся любовь, семья, добро, уважение к традициям и исторической памяти народов России и Союзных государств.

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку можно до 30 марта 2026 года на сайте конкурса: Национальный проект «Родники». К участию приглашаются исполнители и авторы-исполнители в возрасте от 18 лет. Работы принимаются в формате готового аудиофайла с завершенным музыкальным произведением и текстом.

В этом сезоне в конкурсе появились две особые номинации:

  • «Песни с фронта»— для произведений, посвященных военной службе, судьбам военнослужащих, героизму и сохранению исторической памяти. Автором может стать любой желающий независимо от профессионального статуса.
  • «Песня ИИ»— номинация для произведений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта (генерация музыки, текста или аранжировка). Обязательное условие — живое исполнение песни солистом или коллективом.

В состав жюри конкурса входят Народный артист России Олег Газманов, генеральный директор Движения «Газманов-Родники» Елена Ульянова, Заслуженная артистка России Зара, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный артист России Сергей Войтенко, музыкант Родион Газманов.

Финалисты конкурса будут объявлены в июле 2026 года. До конца ноября финалисты будут готовиться к гала-концерту, который состоится в декабре в одном из городов России, о чем будет объявлено дополнительно. В финале концерта будут названы победители в номинациях: «Лучший текст песни», «Лучшая музыка», «Песни с фронта», «Песня ИИ», «Лучшая песня» и «Лучшее исполнение».

Напомним, самарские артисты уже становились призерами конкурса.  Песня «Мой дом» тольяттинца Владимира Вастьянова заняла третье место в номинации «Лучшая песня», а группа «Утро» из Самары получила спецприз от народного радио «Родники».

В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
212
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
218
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
205
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
1477
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
929
