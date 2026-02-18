18 февраля утром в Красноармейском районе горела летняя кухня

Сегодня утром в 7 часов 12 минут в пожарно-спасательную часть № 126 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Красноармейское.

К месту вызова незамедлительно были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части.

По прибытии было установлено, что горит летняя кухня на площади 50 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара поданы 2 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы

В 7 часов 21 минут пожар был локализован, а буквально через минуту - объявлена ликвидация открытого горения. В 8 часов 20 минут – пожар полностью потушен.

Погибших и травмированных нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"