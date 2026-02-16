После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в следственном комитете Самарской области.

Напомним, утром в воскресенье, 15 февраля, на нефтяной скважине недалеко от Нефтегорска произошел пожар. При производстве строительных работ случился технологический выброс газа, вспыхнул подъемный агрегат, пострадали четверо мужчин. Их госпитализировали.

По версии следствия, это произошло в результате нарушения правил безопасности на объекте. После проведенной проверки возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на объекте, пишет 450Медиа.