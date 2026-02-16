Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В центре Самары довольно скоро планируют возобновить движение трамваев

В центре Самары планируют возобновить движение трамваев. Об этом сообщили представители регионального Министерства строительства.

По словам чиновников, уже определены планы по восстановлению инфраструктуры вблизи стройплощадки станции метро «Театральная».

«В течение 2026 года все прилегающие к стройплощадке улицы будут открыты и благоустроены. Это позволит вернуть привычные маршруты общественного транспорта, включая движение трамваев по улице Галактионовской», — заявили в Минстрое.

Движение транспорта в центре Самары закрыли несколько лет назад в рамках подготовки к строительству «Театральной». Местные власти время от времени анонсируют сроки скорого восстановления сетей. Эти работы связаны с ходом обустройства последней станции метро. Ожидается, что после определенного этапа можно будет повторно укладывать рельсы и запускать трамваи, пишет 63.ру.

