В центре Самары довольно скоро планируют возобновить движение трамваев

В центре Самары планируют возобновить движение трамваев. Об этом сообщили представители регионального Министерства строительства.

По словам чиновников, уже определены планы по восстановлению инфраструктуры вблизи стройплощадки станции метро «Театральная».

«В течение 2026 года все прилегающие к стройплощадке улицы будут открыты и благоустроены. Это позволит вернуть привычные маршруты общественного транспорта, включая движение трамваев по улице Галактионовской», — заявили в Минстрое.

Движение транспорта в центре Самары закрыли несколько лет назад в рамках подготовки к строительству «Театральной». Местные власти время от времени анонсируют сроки скорого восстановления сетей. Эти работы связаны с ходом обустройства последней станции метро. Ожидается, что после определенного этапа можно будет повторно укладывать рельсы и запускать трамваи, пишет 63.ру.