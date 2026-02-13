В Самаре предложили добавить железнодорожный вокзал в маршрут социального такси

11 февраля 2026 года на заседании общественного совета по инклюзии при городской Думе обсудили работу социального такси для льготных категорий граждан — участников Великой Отечественной войны, взрослых и детей с ОВЗ.

Социальным такси можно добраться до медучреждений, школ, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов, пишет Самара-МК.

Общественники предложили включить в этот перечень железнодорожный вокзал.

С 2025 года действует услуга сопровождения инвалидов-колясочников при поездках в медучреждения. В прошлом году сервисом воспользовались 98 тысяч раз, сообщили в пресс-службе городской Думы.