На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик

На поверхности Солнца зафиксировали необычную конфигурацию активных областей, внешне напоминающую гигантский смайлик. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По информации ученых, геомагнитная обстановка в течении прошедших суток оставалась спокойной, при этом вспышки на Солнце с уходом за горизонт области 4366 становятся все менее активными, пишет Смотрим.
"На Солнце осталось только две стоящих упоминания активных области, образующих сейчас два глаза огромного, размером 1,5 миллиона километров, смайлика", – говорится в публикации.