Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик

127
На поверхности Солнца зафиксировали необычную конфигурацию активных областей, внешне напоминающую гигантский смайлик. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По информации ученых, геомагнитная обстановка в течении прошедших суток оставалась спокойной, при этом вспышки на Солнце с уходом за горизонт области 4366 становятся все менее активными, пишет Смотрим.

"На Солнце осталось только две стоящих упоминания активных области, образующих сейчас два глаза огромного, размером 1,5 миллиона километров, смайлика", – говорится в публикации.

