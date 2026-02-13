«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.

В Самарской области дан старт новому спортивному направлению в рамках федерального проекта «Тренер» Молодёжки Народного Фронта. Первая тренировка по тхэквондо прошла в селе Елховка. Занятие для юных спортсменов провели настоящие профессионалы – мастера спорта, действующие тренеры и участники специальной военной операции Егор Поваляев и Дмитрий Баринов.

Для ребят провели полноценную разминку, отработали стойки, базовые удары и передвижения. Несмотря на высокий статус титулованных спортсменов, атмосфера на тренировке сложилась доверительная и живая — тренеры наравне с учениками отрабатывали каждый элемент, поправляли технику и объясняли философию тхэквондо.

«Для нас спорт и служение Отечеству — неразрывные вещи. Тхэквондо учит дисциплине, уважению к сопернику и умению преодолевать себя. Эти качества необходимы и в спорте, и в жизни, и на поле боя. Мы приехали сюда не просто провести тренировку, а показать ребятам, что у них есть возможность развиваться, а мы им в этом поможем», — поделился наставник проекта «Тренер» Молодёжки Народного Фронта Егор Поваляев.

Проект «Тренер», реализуемый Молодёжкой НФ, направлен на патриотическое воспитание и привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Его главная особенность — наставники, которые не только имеют высокие спортивные достижения, но и личным примером доказывают, что значит быть защитником Родины.

«Такие люди, как Егор и Дмитрий, — настоящая гордость региона. Важно, что в Елховку приехали не просто тренеры, а Герои нашего времени. Для сельских ребят это хорошая мотивация записаться в секцию и, возможно, в будущем тоже защищать страну», — отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.