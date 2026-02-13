Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожар в селе Борское: горел гараж на площади 20 квадратных метров

183
13 февраля в селе Борское горел гараж. К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134, 153.

13 февраля в 10 часов 37 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Борское горит гараж.

К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134, 153 Отряда № 48 в количестве 10 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено: площадь горения составляет 20 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, в 10 часов 55 минут пожар был локализован, в 11 часов 10 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

Всего на месте вызова были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава, подано три ствола «Б. Пострадавших и погибших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:   ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

