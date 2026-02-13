Пожар в селе Борское: горел гараж на площади 20 квадратных метров

13 февраля в 10 часов 37 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 48 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Борское горит гараж.

К месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 134, 153 Отряда № 48 в количестве 10 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено: площадь горения составляет 20 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, в 10 часов 55 минут пожар был локализован, в 11 часов 10 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

Всего на месте вызова были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава, подано три ствола «Б. Пострадавших и погибших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"