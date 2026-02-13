Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре обсудили подготовку к пляжному сезону 2026 года

176
Более чем на 500 единиц увеличат количество оборудования на пляжах Самары летом 2026 года.

В Самаре в рамках оперативного совещания при главе города обсудили подготовку к пляжному сезону 2026 года. Всего к установке запланировано 1413 единиц специализированного оборудования, включая новое в количестве 581 единиц. Наибольшее количество разместят в районе I, II и IV очередей набережной. К монтажу и расстановке специалисты приступят после прохождения паводковых вод, уборки и подготовки песка.

«В этом году пляжи Самары однозначно сделаем более комфортными, безопасными и функциональными. Увеличим количество деревянных настилов, завезем новые открытые душевые, дополнительно к существующим кабинам для переодевания – несколько кабин больших габаритов для удобства маломобильных горожан и родителей с детьми. По предложениям жителей, озвученным во время опроса в прошлом году, на набережной добавим питьевые фонтанчики. Прорабатываем и варианты модернизации уже имеющегося оборудования – например, установку дополнительных теневых навесов для скамеек. Первоочередная задача – качественно и своевременно подготовить сами пляжи к сезону», – отметил глава города Самары Иван Носков.

После паводка на городские пляжи завезут 30 тысяч тонн песка для обновления верхнего слоя – это почти на треть больше, чем в прошлом году. По информации департамента городского хозяйства и экологии, доставка песка начнется после согласования с Волго-Камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, как только уровень воды в акватории Волги снизится до отметки 28,5-29 метров – при таком условии обустройство пляжных зон не окажет негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания.

К открытию сезона пляжи обработают от грызунов, проведут водолазное обследование, очистят дно акватории, промерят глубины и обозначат буйками локации, безопасные для купания. Планируется, что на 14 спасательных постах будут дежурить 44 спасателя.

Всего в Самаре в 2026 году планируют открыть 9 пляжей: в районе I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), в районе II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП), в районе IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж у Барбошиной поляны, пляж под ул. Советской Армии, пляж в районе Загородного парка, пляж у СФГУП «Санаторий «Можайский», Красноглинский пляж и пляж в районе фестивальной поляны, функционирующий в период молодежного форума «иВолга» и фестиваля бардовской песни.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

