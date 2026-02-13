В Самаре обсудили подготовку к пляжному сезону 2026 года

В Самаре в рамках оперативного совещания при главе города обсудили подготовку к пляжному сезону 2026 года. Всего к установке запланировано 1413 единиц специализированного оборудования, включая новое в количестве 581 единиц. Наибольшее количество разместят в районе I, II и IV очередей набережной. К монтажу и расстановке специалисты приступят после прохождения паводковых вод, уборки и подготовки песка.



«В этом году пляжи Самары однозначно сделаем более комфортными, безопасными и функциональными. Увеличим количество деревянных настилов, завезем новые открытые душевые, дополнительно к существующим кабинам для переодевания – несколько кабин больших габаритов для удобства маломобильных горожан и родителей с детьми. По предложениям жителей, озвученным во время опроса в прошлом году, на набережной добавим питьевые фонтанчики. Прорабатываем и варианты модернизации уже имеющегося оборудования – например, установку дополнительных теневых навесов для скамеек. Первоочередная задача – качественно и своевременно подготовить сами пляжи к сезону», – отметил глава города Самары Иван Носков.



После паводка на городские пляжи завезут 30 тысяч тонн песка для обновления верхнего слоя – это почти на треть больше, чем в прошлом году. По информации департамента городского хозяйства и экологии, доставка песка начнется после согласования с Волго-Камским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, как только уровень воды в акватории Волги снизится до отметки 28,5-29 метров – при таком условии обустройство пляжных зон не окажет негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания.



К открытию сезона пляжи обработают от грызунов, проведут водолазное обследование, очистят дно акватории, промерят глубины и обозначат буйками локации, безопасные для купания. Планируется, что на 14 спасательных постах будут дежурить 44 спасателя.



Всего в Самаре в 2026 году планируют открыть 9 пляжей: в районе I очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), в районе II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы у комплекса КИНАП), в районе IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), пляж у Барбошиной поляны, пляж под ул. Советской Армии, пляж в районе Загородного парка, пляж у СФГУП «Санаторий «Можайский», Красноглинский пляж и пляж в районе фестивальной поляны, функционирующий в период молодежного форума «иВолга» и фестиваля бардовской песни.

Фото: пресс-служба администрации Самары