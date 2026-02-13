Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Исаклинском районе Lada Priora врезалась в дерево, погиб водитель  

173
По предварительным данным 13 февраля на а/д "Исаклы-Саперкино" молодой человек, управляя а/м Lada Priora, допустил наезд на дерево.

Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Исаклинском районе, в котором погиб водитель 2003 года рождения.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 13.02.2026 года в 14-00 на 2 км а/д "Исаклы-Саперкино" молодой человек, управляя а/м Lada Priora, превысил скорость передвижения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

Водитель скончался на месте ДТП. На месте происшествия работал дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП

19-летний водитель в Сызрани врезался в стоящий автомобиль, пострадала женщина
Он врезался в Lada Granta под управлением 48-летней женщины, которую впоследствии госпитализировали с места ДТП. Происшествия
233
В Тольятти в ДТП погиб водитель, пострадали трое
12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек, погиб – 1. Происшествия
240
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
11 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 7 человек.  Происшествия
369
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
387
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
482
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
848
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
660
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
513
