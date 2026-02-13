В Исаклинском районе Lada Priora врезалась в дерево, погиб водитель  

Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Исаклинском районе, в котором погиб водитель 2003 года рождения.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 13.02.2026 года в 14-00 на 2 км а/д "Исаклы-Саперкино" молодой человек, управляя а/м Lada Priora, превысил скорость передвижения, не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

Водитель скончался на месте ДТП. На месте происшествия работал дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО