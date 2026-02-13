Я нашел ошибку
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» помогли улучшить температурный режим в самарской школе № 78

159
Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение школы № 78 Промышленного района.

Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в выездном совещании, на котором рассматривалось теплоснабжение школы № 78 Промышленного района.

На мероприятии также присутствовали эксперты Общероссийского Народного Фронта, представители департаментов образования и городского хозяйства и экологии Самары, родители учащихся.

Температура в учебных помещениях школы заметно снизилась 3 февраля. При этом тепловые сети работали без замечаний, обходы коммуникаций никаких дефектов не выявили.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» проанализировали данные приборов учёта и предположили, что проблема возникла в тепловом узле учебного заведения. Благодаря обследованию была обнаружена неисправность в работе элеваторного устройства, отвечающего за поддержание оптимальной температуры отопления в здании. После её устранения ситуация в школе улучшилась, что отметили все участники выездного совещания.

«По результатам осмотра внутренних инженерных систем мы выдали дополнительные рекомендации, которые позволят в будущем настроить комфортный температурный режим во всех помещениях школы. В частности, в тепловом узле заведения требуется выполнить промывку фильтра. Кроме того, заметный эффект принесёт герметизация окон и межпанельных швов. Подобные недочёты характерны для многих школ, построенных в 70-80-х годах прошлого века», — объяснил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов.

 

Фото предоставлено пресс-службой «ЭнергосбыТ Плюс» 

 

